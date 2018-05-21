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Отравление Скрипаля 37 минут назад
Песков: Лондон "делом Скрипалей" спровоцировал манию русофобии
Великобритания сама спровоцировала беспрецедентную манию русофобии, свидетелями которой мы все являемся. Так считают в Кремле. И эта мания русофобии спровоцирована устроенной британской стороной провокацией с отравлением Скрипалей, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ввести дополнительные санкции против связанных с Кремлем лиц предложил комитет Палаты общин по международным делам парламента Соединенного Королевства, напоминает ТАСС. Это призыв содержится в докладе комитета под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Авторы доклада не привели списка лиц, которые, как они считают, причастны к отмыванию денег или ответственны за грубое нарушение прав человека.
Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия в Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Это произошло 4 марта. Почти сразу Лондон обвинил в их отравлении Москву, хотя Россия категорически опровергает все спекуляции на этот счет. Более того, выяснилось, что отравляющим веществом типа "Новичок" обладают все страны НАТО. Российское посольство до сих пор не может получить доступ к Скрипалям, чтобы убедиться, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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