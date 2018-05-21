Очередная победа сирийской армии. Лагерь беженцев Ярмук очищен от террористов

Вооруженные силы Сирии смогли полностью зачистить лагерь беженцев Ярмук от боевиков группировки ИГИЛ (запрещена в России). Кроме того, военным дулось отбить у террористов квартал Хаджр-Эль-Асвад, что на юге Дамаска. Это последний форпост радикальных исламистов в районе, сообщает телеканал "Россия 24".

Бои за лагерь Ярмук и прилегающий к нему Хаджр-Эль-Асвад шли около месяца. Республиканским военнослужащим приходилось отбивать у террористов буквально каждый квадратный метр. За это время российским специалистам удалось уговорить почти 8 тысяч боевиков сдать оружие и уйти. Однако и те, что остались, продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. Сломить его удалось только сейчас.