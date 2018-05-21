Скворцова: детством будет считаться возраст до 30 лет

На всероссийской конференции партии "Единая Россия" "Направление 2026" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в перспективе детством будет считаться возраст до 30 лет, а не до 21 года как сейчас, передает РИА Новости.

"Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет", — сказала Скворцова.

"Ясно, что время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения", — отметила министр.

По ее словам, главный вектор развития — удлинение периода детства и активного взрослого возраста.

"Если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет", — сказала глава российского Минздрава.