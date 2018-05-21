Джиро д'Италия. Третья победа лидера общего зачета Йейтса

На многодневной велогонке "Джиро д'Италия", первом в сезоне велосипедном Гранд-туре, завершилась вторая неделя пути. 15-й этап гонки завершился одиночным отрывом лидера общего зачета британского гонщика команды Mitchelton-Scott Саймона Йейтса, который привез соперникам 41 секунду.

На дистанции 176 км между городками Тольмедзо и Саппада случилось несколько отрывов, но все они были быстро ликвидированы пелетоном. А вот в концовке Йейтсу удалось уехать от соперников в гору и он увеличил общее время отрыва от конкурентов. Британец прошел дистанцию со временем 4 часа 37 мин. 56 сек. Это третья победа гонщика на нынешней "Джиро".

Вторым был колумбиец Мигель Анхель Лопес (команда "Астана"), третьим – прошлогодний чемпион "Джиро" голландец Том Дюмулен (Sunweb). Йейтс теперь имеет преимущество над Дюмуленов в 2 мин. 21 сек., а над идущим третьим итальянцем Доменико Поццовиво (Bahrain Merida) – 2.28.