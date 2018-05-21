Китаянка предложила сотрудникам ФСБ два iPhone X за освобождение 26 соотечественников
В два iPhone X оценила свободу 26 задержанных в Калужской области граждан Китая предприимчивая уроженка Поднебесной, задержанная при попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Переговоры с настойчивой женщиной сняли на видео.
Днем 16 мая в Тарусском районе были задержаны 26 трудившихся в поле мигрантов, которые нелегально находились на территории России. Уже на следующий день в местное управление ФСБ явилась 30-летняя китаянка и предложила купить двум сотрудникам по iPhone X в обмен на обещание освободить уроженцев КНР. Поняв, что гаджетами стражей порядка не пронять, она заменила выкуп на 200 тысяч рублей — по 100 тысяч каждому.
При передаче половины от обещанной суммы женщину задержали. На время расследования она взята под стражу.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Конфликт за 500 долларов: в Крыму задержали экстремистов
- Болгария заговорила о прямых поставках газа из России
- Назван самый матерящийся город России
- Пожар в Южно-Схалинске: сгорела крыша 10-этажки
- Великобритания начала три расследования против RT
Самое читаемое
-
Bild: Путин "ударил" Меркель цветами
- Смертельная посадка: Су-29 развалился и загорелся
- Запасливая россиянка пыталась вывезти из турецкого отеля все, что плохо лежало
- Модель Playboy выбросилась из окна гостиницы вместе с 7-летним сыном
- Один из самых богатых российских адвокатов стал жертвой любовницы-шантажистки
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00
-
Знакомьтесь, новые лица: кто вошел в российское правительство
- Гранаты рвались у головы: съемочная группа ВГТРК под обстрелом
- Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" зажжет
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Настоящее и будущее блокчейна: цифры, факты и прогнозы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Собака напала на ребенка: полиция проводит проверку
- Пешеходы чудом не попали под колеса неуправляемого внедорожника
- Бесплатная диагностика меланомы: где пройти обследование
- Трамвайные пути могут превратиться в газоны
- Город глазами гостей: как готовят волонтеров к чемпионату мира
- Машкова представили студентам театральной школы Олега Табакова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новое оружие против супербактерий найдено в табаке
- Студенты из Петербурга в три раза удешевили изготовление зубных коронок
- "Несчастный" рис лучше справляется с невзгодами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"