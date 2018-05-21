Китаянка предложила сотрудникам ФСБ два iPhone X за освобождение 26 соотечественников

В два iPhone X оценила свободу 26 задержанных в Калужской области граждан Китая предприимчивая уроженка Поднебесной, задержанная при попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Переговоры с настойчивой женщиной сняли на видео.

Днем 16 мая в Тарусском районе были задержаны 26 трудившихся в поле мигрантов, которые нелегально находились на территории России. Уже на следующий день в местное управление ФСБ явилась 30-летняя китаянка и предложила купить двум сотрудникам по iPhone X в обмен на обещание освободить уроженцев КНР. Поняв, что гаджетами стражей порядка не пронять, она заменила выкуп на 200 тысяч рублей — по 100 тысяч каждому.

При передаче половины от обещанной суммы женщину задержали. На время расследования она взята под стражу.