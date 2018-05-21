Журналисты унизили Трампа с помощью фото со свадьбы принца Гарри

Представители британского телеканала BBC высмеяли Дональда Трампа, воспользовавшись свадьбой принца Гарри и Меган Маркл. Сотрудники СМИ сравнили фотографии с инаугурации президента США со снимками с королевской свадьбы.

Издевательский снимок сотрудники BBC опубликовали в своем "Твиттере". Судя по этой фотографии, посмотреть на инаугурацию Трампа пришло меньше людей, чем на бракосочетание Гарри и Меган.

Ироничный пост лайкнули около 240 тысяч раз, а репостнули – более 77 тысяч пользователей.

Многие интернет-пользователи, впрочем, отнеслись к шутке журналистов скептически. Сотрудников BBC обвинили в разжигании ненависти и "политизации" такого радостного события, как свадьба.

Бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В его окрестностях собрались несколько тысяч человек, чтобы посмотреть на церемонию.