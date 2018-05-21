82-летней блокаднице удалось подтвердить свои ветхие документы

Документы, доказывающие статус блокадницы, в МВД России предоставила 82-летняя Клавдия Мальцева. Это "Удостоверение жителя города Ленинграда". Она приехала в Россию из Донецка. Клавдия Мальцева подала заявление о приеме в российское гражданство. Теперь этот вопрос должен оперативно решиться.

27 июня 2017 года было принято решение о выдаче женщине документов на временное проживание. В марте 2018 года у женщины было принято заявление о выдаче места на жительство. В 2014 года после госпереворота на Украине Мальцева перестала получать пенсию и лишилась средств к существованию. Родственники уговорили переехать ее в Россию.

Несмотря на статус блокадницы Клавдия Мальцева была вынуждена доказывать свое право на российское гражданство в общем порядке якобы потому, что ее документы были признаны ветхими. В МВД России пояснили, что до получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в России не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. Вид на жительство, таким образом, Клавдии Мальцевой может быть предоставлено только не ранее 18 июля 2018 года.

После вмешательства в это дело главного редактора RT Маргариты Симоньян, вопрос с получением российского гражданства блокадницей Клавдией Мальцевой взяла на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова.