Помпео назвал условия для заключения нового договора с Ираном

Соглашение с Ираном не могло обеспечить безопасность Соединенных Штатов, Европы и остального мира. У Исламской Республики были все шансы, чтобы "перепрыгнуть" к созданию ядерной бомбы и запустить в регионе просто сумасшедшую гонку вооружений. Так госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал Совместный всеобъемлющий план действий, из которого Штаты вышли две недели назад, пишет агентство РИА Новости.

Вместе с тем Помпео отметил, что Соединенные Штаты готовы заключить новый договор с Ираном. Но только при условии, что у Тегерана никогда не появится ядерного оружия и он не будет угрожать гражданам США.

Совместный всеобъемлющий план действий предполагал, что с Ирана снимают все санкции. В ответ страна прекращает разработку ядерного оружия, пускает к себе специалистов МАГАТЭ, а большую часть иранского обогащенного урана вывозят за границу.