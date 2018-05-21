Федосеевой-Шукшиной принесли на дом ребенка, которого прочат в правнуки

На мальчика, которого в апреле 2018 года родила несостоявшаяся невестка знаменитого клана Шукшиных Фрейя Зильбер, согласилась посмотреть его возможная прабабушка Лидия Федосеева-Шукшина.

Фрейя уже получила свидетельство о рождении сына. В нем значится двойное имя, а вместо отчества стоит прочерк. Известно, что первое имя потенциального наследника Шукшиных – Марк, а второе мать ребенка держит в секрете. Хотя ранее в программе у Андрея Малахова она говорила, что хочет назвать его в честь знаменитого прадеда Василия Шукшина.

Ранее сообщалось, что после громкого скандала и расставания с сыном Марии Шукшиной Макаром Касаткиным ни он, ни другие члены семьи ребенка признавать не собирались.

Несостоявшийся жених прячется от нее и ребенка, но Фрейя не теряет надежды доказать родство мальчика с семьей Шукшиных и готова сделать анализ ДНК.

За помощью она обратилась к отцу Макара – Алексею Касаткину. Однако он попросил не называть его дедушкой, сказал, что последний раз видел Макара полтора года назад, и не будет сдавать тест.

Из семейства Шукшиных пока поддерживает Фрейю только сестры Марии — Ольга и Анастасия Воронина-Франсишку.

Ольга Шукшина даже специально прилетела в Москву из Египта, чтобы посмотреть на двоюродного внука. Она говорит, что малыш – вылитый Макар в детстве.

Она говорит, что от Маши или прабабушки какого-то регулярного внимания никто не требует, но и зарываться в песок – слабая позиция. "Не за горами передача, когда Маша и мама смягчат свое сердце, и мы сядем за круглым столом и попьем чайку", – верит Ольга.

Анастасия Воронина-Франсишку тоже приехала в студию "Прямого эфира". Она говорит, что сложившаяся ситуация ее не удивляет. Внук Анастасии – первый правнук Лидии Николаевны, однако она не уверена, знает ли Федосеева-Шукшина его имя.

Кроме того, она вспоминает историю, как однажды с дочерью и внуком приехала к знаменитой бабушке, просидели они до 12 часов ночи, но Лидия Николаевна так их и не приняла.

Почему семья Шукшиных не хочет признавать ребенка? В чем они и гости в студии обвиняют Фрейю? Где сейчас отец ребенка? Возможно ли, что сердца знаменитых бабушки и прабабушки будут растоплены, и как отреагировала Лидия Федосеева-Шукшина, когда мать с младенцем внезапно появились на пороге ее квартиры?

Об этом – программа "Андрей Малахов. Прямой эфир", в финале которой ведущий подарил от своей семьи электрокачели для маленького Марка.