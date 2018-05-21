В Рязани горит завод по производству стройматериалов

Пожарные в Рязани тушат завод по производству стройматериалов, тушение ведется по повышенному номеру сложности, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Пожар произошел в битумоприемника на территории завода ОАО "Техноплекс", площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.