Испанская "Красная фурия" едет в Россию без Мораты и Фабрегаса

Наставник футбольной сборной Испании Хулен Лопетеги назвал всех футболистов, которые будут участвовать в чемпионате мира-2018 в России. В окончательный список-23 не вошли два игрока лондонского "Челси" Альваро Мората и Сеск Фабрегас, а также Эктор Бельерин из "Арсенала".

В оборонительной линии "Красной фурии" числятся вратари Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кепа Аррисабалага ("Атлетик"), Хосе Рейна ("Наполи", Италия) и защитники Жерар Пике, Жорди Альба (оба – "Барселона"), Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Начо (все – "Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Начо Монреаль ("Арсенал"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад").

Линию полузащиты составили Марко Асенсио, Иско, Лукас Васкес (все – "Реал"), Серджи Бускетс, Андрес Иньеста (оба – "Барселона"), Коке, Сауль Ньигес (оба – "Атлетико"), Тияго Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия).

В атаке сборной Испании готовятся сыграть Яго Аспас ("Сельта"), Родриго ("Валенсия") и Диего Коста ("Атлетико").