В Татарстане погибли парашютисты-спортсмены
Смертельный прыжок! В Татарстане во время группового прыжка парашютистов погибли двое опытных спортсменов. ЧП запечатлели камеры других участников мероприятия, и теперь эти кадры тщательно изучает следствие. В местном СК уже смогли назвать причину произошедшего
Татарстан. Мензелинский район. Борт самолета на высоте четыре тысячи метров. Семеро парашютистов готовятся к прыжку со свободным падением. Мужчины в предвкушении острых ощущений. Первый пошел, второй пошел. Настрой явно отличный. Но вдруг слышатся крики. Оказывается, у одного из спортсменов слишком поздно раскрывается парашют. Мужчина камнем летит вниз и врезается в товарища. Удар такой силы, что оба теряют сознание.
Стропы запутываются. А земля уже слишком близко. Приземление жёсткое. Все бегут на помощь пострадавшим. Они получили тяжелые травмы. Раненых срочно везут в больницу. Однако спасти их не удалось. 34-летний казанец Рушан Сибгатуллин скончался в машине скорой. 47-летний житель Набережных Челнов Олег Щелканов — в реанимации. Говорят, оба — опытные парашютисты. На счету каждого более 600 прыжков. Судя по их страничкам в соцсетях, где много фотоснимков, и для Рушана, и для Олега парашютный спорт был очень серьезным и любимым увлечением в жизни.
"Сотрудники Следственного комитета по Республике Татарстан начали проверку всех обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято решение", — заявил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
Понятно, что прыжки с парашютом — увлечение экстремальное. Но, как считают специалисты, оно ни в коем случае не должно превращаться безумный, опасный для жизни, аттракцион. Между тем, в последнее время люди, увлекающиеся парашютным спортом, все чаще становятся его жертвами. В первых числах мая обычная тренировка в аэроклубе Ханты-Мансийского автономного округа закончилась бедой. Гибелью тренера и тяжелейшими травмами 15-летней школьницы.
"В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, изъята документация, назначены судебно-медицинская экспертиза", — рассказал старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК России Дмитрий Лебедев.
Похожее уголовное дело расследуют в Тверской области. Там тоже разбился несовершеннолетний парашютист. И таких примеров по стране, увы, много.
На вопрос, в чем причина, опытный инструктор из Москвы Павел Путилин отвечает: нарушение мер безопасности. Подготовка к десантированию — кропотливый труд большой команды. Жизнь парашютиста зависит от мельчайших деталей работы каждого.
"Обязательно занятия проводятся на макете самолета, человек должен знать свое место. Обязательно в подвесной системе, действия в воздухе, если человек не готов, то пусть не идет прыгать", — говорит Путилин.
"Невозможно не имея навыков управлять вот этим парашютом, который запрещен в странах восточной Европы, у нас все как-то на первобытном уровне", — уверен адвокат Сергей Шанько
Вопрос безопасности, особенно в коммерческом парашютном спорте, актуален, как никогда. Аэродромов в стране множество. Контроль за ними, уверены эксперты, условный. А между тем, лето вовсю стучится в двери. Погода для того, чтобы попарить в небе, благоприятная. Вот только бы радость не превратилась в печаль.
Говорят, парашютисты Олег Щелканов и Рушан Сибгатуллин с нетерпением ждали 19 мая. Хотели показать новые фигуры в воздухе. И, конечно же, никто даже представить себе не мог, что тот прыжок станет для спортсменов роковым. Прощание с Олегом и Рушаном пройдёт 22 мая.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Крыму задержали экстремистов
- Болгария заговорила о прямых поставках газа из России
- Дума рассмотрит кандидатуру Кудрина
- Помпео назвал условия для новой сделки с Ираном
- Лагерь беженцев Ярмук очищен от террористов
Самое читаемое
-
Bild: Путин "ударил" Меркель цветами
- Смертельная посадка: Су-29 развалился и загорелся
- Запасливая россиянка пыталась вывезти из турецкого отеля все, что плохо лежало
- Модель Playboy выбросилась из окна гостиницы вместе с 7-летним сыном
- Один из самых богатых российских адвокатов стал жертвой любовницы-шантажистки
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00
-
Знакомьтесь, новые лица: кто вошел в российское правительство
- Гранаты рвались у головы: съемочная группа ВГТРК под обстрелом
- Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" зажжет
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Настоящее и будущее блокчейна: цифры, факты и прогнозы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Собака напала на ребенка: полиция проводит проверку
- Пешеходы чудом не попали под колеса неуправляемого внедорожника
- Бесплатная диагностика меланомы: где пройти обследование
- Сезон тихой охоты: как не ошибиться с выбором
- Город глазами гостей: как готовят волонтеров к чемпионату мира
- Машкова представили студентам театральной школы Олега Табакова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле
- Напечатанные из "умного" гидрогеля человечки прогулялись под водой
- Социальная изоляция меняет химический состав мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"