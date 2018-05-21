В Татарстане погибли парашютисты-спортсмены

Смертельный прыжок! В Татарстане во время группового прыжка парашютистов погибли двое опытных спортсменов. ЧП запечатлели камеры других участников мероприятия, и теперь эти кадры тщательно изучает следствие. В местном СК уже смогли назвать причину произошедшего

Татарстан. Мензелинский район. Борт самолета на высоте четыре тысячи метров. Семеро парашютистов готовятся к прыжку со свободным падением. Мужчины в предвкушении острых ощущений. Первый пошел, второй пошел. Настрой явно отличный. Но вдруг слышатся крики. Оказывается, у одного из спортсменов слишком поздно раскрывается парашют. Мужчина камнем летит вниз и врезается в товарища. Удар такой силы, что оба теряют сознание.

Стропы запутываются. А земля уже слишком близко. Приземление жёсткое. Все бегут на помощь пострадавшим. Они получили тяжелые травмы. Раненых срочно везут в больницу. Однако спасти их не удалось. 34-летний казанец Рушан Сибгатуллин скончался в машине скорой. 47-летний житель Набережных Челнов Олег Щелканов — в реанимации. Говорят, оба — опытные парашютисты. На счету каждого более 600 прыжков. Судя по их страничкам в соцсетях, где много фотоснимков, и для Рушана, и для Олега парашютный спорт был очень серьезным и любимым увлечением в жизни.

"Сотрудники Следственного комитета по Республике Татарстан начали проверку всех обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято решение", — заявил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Понятно, что прыжки с парашютом — увлечение экстремальное. Но, как считают специалисты, оно ни в коем случае не должно превращаться безумный, опасный для жизни, аттракцион. Между тем, в последнее время люди, увлекающиеся парашютным спортом, все чаще становятся его жертвами. В первых числах мая обычная тренировка в аэроклубе Ханты-Мансийского автономного округа закончилась бедой. Гибелью тренера и тяжелейшими травмами 15-летней школьницы.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, изъята документация, назначены судебно-медицинская экспертиза", — рассказал старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК России Дмитрий Лебедев.

Похожее уголовное дело расследуют в Тверской области. Там тоже разбился несовершеннолетний парашютист. И таких примеров по стране, увы, много.

На вопрос, в чем причина, опытный инструктор из Москвы Павел Путилин отвечает: нарушение мер безопасности. Подготовка к десантированию — кропотливый труд большой команды. Жизнь парашютиста зависит от мельчайших деталей работы каждого.

"Обязательно занятия проводятся на макете самолета, человек должен знать свое место. Обязательно в подвесной системе, действия в воздухе, если человек не готов, то пусть не идет прыгать", — говорит Путилин. "Невозможно не имея навыков управлять вот этим парашютом, который запрещен в странах восточной Европы, у нас все как-то на первобытном уровне", — уверен адвокат Сергей Шанько

Вопрос безопасности, особенно в коммерческом парашютном спорте, актуален, как никогда. Аэродромов в стране множество. Контроль за ними, уверены эксперты, условный. А между тем, лето вовсю стучится в двери. Погода для того, чтобы попарить в небе, благоприятная. Вот только бы радость не превратилась в печаль.

Говорят, парашютисты Олег Щелканов и Рушан Сибгатуллин с нетерпением ждали 19 мая. Хотели показать новые фигуры в воздухе. И, конечно же, никто даже представить себе не мог, что тот прыжок станет для спортсменов роковым. Прощание с Олегом и Рушаном пройдёт 22 мая.