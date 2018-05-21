Пророссийского активиста Линдермана латвийский суд отпустил на свободу

Рижский окружной суд избрал в отношении арестованного пророссийского активиста Владимира Линдермана меру пресечения, не связанную с лишением свободы, передает "Интерфакс".

Линдермана задержали 8 мая в рамках уголовного процесса против депутата Европарламента Татьяны Жданок. Процесс связан с организованным Русским союзом Латвии и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием.

10 мая суд санкционировал арест Линдермана, его адвокат обжаловала решение и пожаловалась в Генпрокуратуру на необоснованное применение физической силы при задержании ее подзащитного.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис подписал реформу, по которой школы национальных меньшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. На русском будут учить лишь русскому языку и русской литературе, а также вести предметы, "связанные с культурой и историей".

Реформа вызвала волну недовольства среди русскоязычного населения страны – это почти 40 процентов людей, живущих в Латвии. В конце марта в Риге прошло Вселатвийское родительское собрание, в котором участвовали более 900 человек.

Полиция безопасности после этого возбудила уголовное дело, решив, что в ходе мероприятия могли осуществляться противоправные действия, попадающие под ряд статей Уголовного кодекса, в том числе и из раздела "Преступления против государства". Тогда же был начат уголовный процесс в отношении Татьяны Жданок.