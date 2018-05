Умер автор постеров к культовым голливудским фильмам Билл Голд

В США на 98-м году скончался американский художник Билл Голд, автор постеров к культовым фильмам "Заводной апельсин","8 с половиной" Федерико Феллини, "Славные парни" Мартина Скорсезе, "В случае убийства набирайте "М" Хичкока и другим.

Билл Голд умер у себя доме в городе Олд Гринвич, штат Коннектикут. За свою карьеру художник нарисовал более двух тысяч кинопостеров.

RIP Bill Gold, creator of some of the most iconic film posters in history pic.twitter.com/TCBP0NF5Ox