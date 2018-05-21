Молодого саудита арестовали за опасный трюк перед фурой

Полиция в Саудовской Аравии арестовала молодого человека, который выпрыгнул на дорогу перед несущейся фурой. Об инциденте стало известно после публикации видео в социальных сетях.

Опасный трюк был выполнен в конце минувшей недели в окрестностях Медины. На кадрах видно, как стоящий на капоте своего автомобиля молодой человек прыгает на шоссе перед приближающейся фурой, а затем ловко отскакивает в сторону. Дальнобойщик был вынужден уходить на соседнюю полосу, дабы избежать столкновения.

Публикация от أخبار السعودية (@saudinews50) 19 Май 2018 в 12:53 PDT

В минувшее воскресенье, 20 мая, подозреваемого задержали ему предъявлено обвинение в угрозе жизни других участников дорожного движения, сообщает Gulf News.

В Саудовской Аравии в 2016 году были введены строгие правила для дорожных трюкачей. Так, пойманный на первом дрифте на шоссе обязан будет заплатить штраф в 20 тысяч риалов (почти 333 тысячи рублей), а его транспортное средство будет конфисковано на 15 суток. Нарушителям, пойманным во второй раз, придется раскошелиться на 40 тысяч риалов (666 тысяч рублей) и лишиться машины на месяц. На третий раз автомобиль будет конфискован, а сумма штрафа составит 60 тысяч риалов (почти 1 миллион рублей).