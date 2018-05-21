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21 мая 201817:50

Турнир UFC в Москве: Олейник может встретиться с Вердумом

fighttime.ru

После того, как UFC, одна из ведущих американских лиг смешанных единоборств, объявила о грядущем проведении своего турнира в столице России, эксперты пытаются предположить, кто сможет участвовать в нем. Инсайдеры сообщают, что центральным может стать бой тяжеловесов Алексея Олейника и Фабрисио Вердума.

Как уже сообщали Вести.Ru, первый турнир UFC в Москве пройдет 15 сентября в спорткомплексе "Олимпийский". При этом единственный российский чемпион американской лиги Хабиб Нурмагомедов точно не примет в нем участия.

"UFC всерьез рассматривает возможность сделать бой Олейника против Вердума главным на дебютном российском турнире, — сообщает инсайдер UFC Ариэль Хельвани в своем твиттере. – Но окончательное решение пока не принято".

Олейник – один из ведущих российских тяжеловесов, выступающий с 2014 года в турнирах UFC. Свой последний по времени бой он провел 12 мая, выиграв у бразильца Жуниора Албини. Фабрисио Вердум представляет Бразилии и в UFC он дерется уже 11 лет с перерывами. Свой последний бой он проиграл 17 марта россиянину Александру Волкову.

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