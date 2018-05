Турнир UFC в Москве: Олейник может встретиться с Вердумом

После того, как UFC, одна из ведущих американских лиг смешанных единоборств, объявила о грядущем проведении своего турнира в столице России, эксперты пытаются предположить, кто сможет участвовать в нем. Инсайдеры сообщают, что центральным может стать бой тяжеловесов Алексея Олейника и Фабрисио Вердума.

Как уже сообщали Вести.Ru, первый турнир UFC в Москве пройдет 15 сентября в спорткомплексе "Олимпийский". При этом единственный российский чемпион американской лиги Хабиб Нурмагомедов точно не примет в нем участия.

"UFC всерьез рассматривает возможность сделать бой Олейника против Вердума главным на дебютном российском турнире, — сообщает инсайдер UFC Ариэль Хельвани в своем твиттере. – Но окончательное решение пока не принято".

Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum has been seriously discussed as a top fight for the UFC’s debut event in Moscow on Sept. 15, sources confirm. Not finalized at the moment. Oleinik told reporters he was interested in fighting Werdum next after his win at UFC 224.