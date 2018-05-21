Россияне оценили новый кабинет министров

ВЦИОМ провёл очередной опрос среди россиян, попытавшись выяснить, кому в новом правительстве они больше всего доверяют.

О некоторых результатах рассказал в эфире НТВ руководитель ведомства Валерий Фёдоров.

Интерес в первую очередь касался назначений на посты вице-премьеров. Эта правительственной структуры претерпела наибольшие изменения.

По словам Фёдорова самый высокий рейтинг доверия у Татьяны Голиковой. Бывшая министр соцзащиты и здравоохранения до недавнего времени боролась с коррупцией в статусе главы Счётной палаты. О работе ведомства широкому кругу россиян известно не много, а вот благодарность от депутатов Госдумы, на которую так трогательно отреагировала Голикова, дала основания респондентам для высокой оценки теперь уже вице-премьера отвечающего за социальный блок.

Впрочем, впереди Голикову ждут непростые времена. Фёдоров отметил один неприятный факт: не смотря на высокую оценку чиновниками собственных успехов в части реформы медицины, население всё больше выражает неудовлетворение тем, как работает система здравоохранения в целом.

К тому же президент назвал ключевой задачу по увеличению уровня жизни населения, а решить её только силами вице-премьера будет вряд ли возможно. Потребуется поддержка коллег из правительства.

Антигероем народного опроса стал Виталий Мутко, которому нынче доверили работу с регионами и строительный сектор. Такая позиция в рейтинге если и не заслужена, то, по меньшей мере, объяснима. С именем бывшего руководителя министерства спорта России связывают череду допинговых скандалов и, как следствие, имиджевые потери российского спорта на международной арене.

Впрочем, будем надеяться, что и его работу распространится тот кредит доверия, который россияне выдали новому правительству. Тот же ВЦИОМ за несколько дней до оглашения нового состава кабинета министров опросил россиян и узнал, что 86 процентов респондентов считает, что новое правительство будет работать не хуже прежнего, а может даже и лучше.

Если же говорить о министрах, то безусловный рекорд доверия в обществе по прежнему удерживают два министра-старожила это Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Их поддержка объективно складывается из тех успехов, которые сопутствуют России на внешнеполитической арене и в области борьбы с мировыми угрозами.

В Министерстве обороны ситуация прозрачная. Успехи на сирийском фронте в борьбе с террористическими группировками говорят сами за себя. Перевооружение армии идёт быстрыми темпами, а про силу российского оружия и достижения оружейников недавно рассказал сам президент.

На дипломатическом фронте казалось бы, успехи не так очевидны из-за регулярных санкционных выпадов со стороны США и давления Лондона, сколотившего антироссийскую группу на почве скандального дела Скрипалей. Однако дело об отравлении так и осталось ничем не подтверждённым выпадом Лондона, а санкционный порыв Вашингтона утомил уже, похоже всех, даже самых преданных европейских партнёров.

На фоне этого намного позитивнее выглядят успехи в деле восстановления политического процесса в Сирии, чему в немалой степени способствует российская дипломатия.

В актив себе МИД может записать и хрупкое равновесие в вопросе соблюдения международного договора с Ираном. После непредсказуемого решения Трампа о выходе из соглашения, Тегерану потребовалась поддержка Москвы и Брюсселя, единогласно заявивших о приверженности договору.