В Москве прошли мероприятия в честь открытия парусного сезона

Несмотря на неблагоприятные погодные условия минувшего уикенда на столичном Водном стадионе состоялось открытие нового парусного сезона, организованное компанией PROyachting и столичным яхт-клубом Royal Yacht Club.

Несмотря на дождливый день в Royal Yacht Club пришли свыше 200 человек, чтобы отметить старт сезона большого яхтинга в Москве. В регате, организованной в честь праздника, приняли участие 18 яхт в двух дивизионах. Гонки проходили на десяти яхтах J70 (современные килевые яхты, один из самых быстрорастущих классов в мире) и на восьми французских яхтах Beneteau Platu 25, классических яхтах для клубных гонок.

Среди лауреатов смешанных состязаний оказались не только бывалые яхтсмены, но и люди, впервые попавшие на регату. День завершило водно-экстремальное шоу сборной России по флайборду под руководством Дениса Корниловича.

"Мы, безусловно, рады такому количеству людей, как и мы увлеченных парусом, которые не побоялись дождя и пришли к нам сегодня. Мы считаем важным отмечать такие события и привлекать на них как можно более широкую аудиторию, чтобы иметь возможность рассказать и показать, что парусный спорт в Москве доступен, что он ближе, чем думают многие", — сказала чемпионка мира и Европы по парусному спорту Екатерина Скудина, основательница проекта PROyachting.

"Яхтенный сезон в Москве очень короткий, и мы стараемся максимально продлить его, поэтому, как правило, начинаем устраивать регаты с начала мая, как только сходит лед, и до конца октября, — говорит Скудина. – В этом году мы провели первые гонки уже 1 мая, и сейчас каждую неделю проводим вечерние регаты по вторникам, средам, а также дневные гонки по выходным".