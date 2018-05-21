Армия Сирии взяла под контроль окрестности Дамаска

Очистку района Хаджар Аль-Асвад и его окрестностей от боевиков завершила сирийская армия вместе с союзниками. Дамаск и его окрестности теперь в безопасности. Операций по ликвидации террористических формирований последовательно проходили в этом районе, районах Бабиля, Бейт-Сахм, Йельда и лагере Ярмук.

21 мая столица Сирии и пригороды Дамаска перешли под полный контроль сирийских правительственных сил, сообщает "Интерфакс".

Около месяца продолжались бои за лагерь беженцев Ярмук и южный район сирийской столицы Хаджар Аль-Асвад. У террористов ИГИЛ (запрещена в России) армии приходилось отбивать буквально каждый квадратный метр. Сломить сопротивление террористов удалось только после ожесточенных боев.

За месяц боев российским специалистам удалось уговорить почти 8 тысяч боевиков сдать оружие и уйти.