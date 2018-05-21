ДНР: в новой атаке на Горловку ВСУ потеряли 10 силовиков

В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о новой атаке представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции сил ДНР в районе населенного пункта Горловка; атакующие потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены танк и БМП.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Ранее сообщалось, что украинские силовики предприняли попытку наступления в районе Горловки. В результате один ополченец был убит, трое взяты в плен, потери атакующих составили пять человек.