Прохоров подал в суд на Навального и требует 1 рубль компенсации

Алексей Навальной должен удалить видео "Как олигарх платил взятку вице-премьеру" и выплатить компенсацию в размере 1 рубля. С таким требованием бизнесмен Михаил Прохоров обратился в Люблинский суд Москвы, пишет ТАСС. Кроме того, скандально известный блоггер обязан выпустить опровержение информации, опубликованной им ранее. Пока иск не принят, добавляет агентство, суд может его рассматривать до 5 дней.

Напомним, Навальный обвинил бизнесмена Прохорова в том, что тот дал взятку бывшему вице-премьеру российского правительства Александру Хлопонину. Якобы первый купил у второго дом за рубежом по завышенной цене.