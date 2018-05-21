Футбольная "Балтика" рассталась с главным тренером Черевченко

Контракт с главным тренером футбольного клуба "Балтика" (Калининград) Игорем Черевченко расторгнут по обоюдному согласию сторон. Руководство самого западного клуба Футбольной национальной лиги пока не сообщило о кандидатурах на пост наставника команды.

В ближайшую среду, 23 мая, на стадионе "Балтика" состоится специальный брифинг для журналистов, сообщает официальный сайт клуба. В нем примут участие председатель совета директоров футбольного клуба, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков и генеральный директор ФК "Балтика" Теймураз Лепсая.