Первая женщина-директор ЦРУ приведена к присяге

Церемония приведения к присяге нового директора ЦРУ Джины Хаспел состоялась в штаб-квартире спецслужбы в Лэнгли в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и ряда министров администрации.

Как передает "Интерфакс", присягу у 61-летней Хаспел принял вице-президент США. Во время церемонии Трамп заявил, что, по его мнению, Хаспел подходит на эту должность как никто другой в стране.

Он отметил, что новый директор Центрального разведывательного управления прослужила в этом ведомстве 30 лет и продемонстрировала "незаурядные способности и преданность".

Президент США с пафосом заявил Хаспел, что: "Вы живете в ЦРУ, вы живете ЦРУ, вы дышите ЦРУ, и теперь вы возглавите ЦРУ, мои поздравления".

Ранее ее кандидатуру в Сенате Конгресса одобрило 54 сенаторов против 45. Во время слушаний в Сенате Хаспел заявила, что Россия представляет собой угрозу для США.

18 мая бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден напомнил мировой общественности о том, что новый директор ЦРУ Джина Хаспел принимала личное участие в программе пыток в американских тюрьмах.

Хаспел приказала уничтожить 92 видеокассеты, которые могли бы служить доказательствами пыток. Например, избиение беременной женщины, изнасилование отказавшегося от обеда мужчины и заморозка до смерти закованного в кандалы подозреваемого.

Высказались против ее назначения и американские правозащитники.