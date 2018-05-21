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21 мая 201819:01

Журналист Красовский выдвигает себя на выборы мэра Москвы

Global Look Press

В выборах мэра Москвы намерен 9 сентября принять участие журналист Антон Красовский. Он не стал скрывать, что выдвигает свою кандидатуру не против действующего мэра российской столицы Сергея Собянина, а как некая альтернатива всему тому, что происходит в России и Москве.

Правда, Красовский почти уверен в том, что при таком раскладе его не зарегистрируют кандидатом, сообщает "Интерфакс". Но глава некоммерческой организации "СПИД. Центр" Антон Красовский ставит своей целью как можно ближе подойти к дню голосования. Он считает, что будущие выборы – это выборы не против Собянина, а за ценности. Своими ценностями Красовский назвал любовь и свободу.

Красовский особо подчеркнул, что выдвигается не против Собянина, кандидатов-победителей праймериз КПРФ, "Яблока", "Левого фронта", Дмитрия Гудкова, главы Краснопресненского района Ильи Яшина или против какого-то другого конкретного человека.

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