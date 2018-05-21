Путин и Моди совершили прогулку на "Чайке"

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили трехчасовые переговоры и отправились в образовательный центр "Сириус". Они вышли из порта города Сочи на корабле "Чайка". Морская прогулка проходила в неформальной обстановке и даже без переводчиков: главы государств общались на английском языке, пишет агентство ТАСС.

По прибытию в Имеретинскую низменность, Путин и Моди сразу поехали в "Сириус", где планируют пообщаться с учениками и принять участие в церемонии закрытие майской смены.