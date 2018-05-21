Тренер Шараповой Хогстедт: наша цель – выиграть "Большой шлем"

Шведский теннисный специалист Томас Хогстедт, который снова стал работать с экс-первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой, рассказал журналистам о целях пятикратной победительницы турниров "Большого шлема". Тренер считает, что Марии по силам снова выиграть "Шлем".

"Работать с ней просто невероятно, — цитирует Хогстедта сайт Tennisworldusa.Org. – Мы прекрасно ладим. Когда я работал с ней в прошлом, она постоянно была первой или второй ракеткой мира. И я с радостью к ней вернулся".

"Когда мы начали снова сотрудничать, то решили, что наша цель – снова выиграть "Большой шлем". Это крайне важно – хорошо выступить на турнирах "Шлема". Не только на грунтовом Roland Garros, но и на Уимблдоне, и на US Open", — говорит шведский тренер.

По словам Хогстедта, Шарапова уже показала, что вернулась на свой привычный уровень: "Она снова играет с радостью, и это придает уверенности всей команде". Напомним, что на минувшей неделе Мария стала полуфиналисткой крупного турнира в Риме, проиграв только первой ракетке мира румынке Симоне Халеп.