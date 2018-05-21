Биатлон. Главным тренером сборной стал Анатолий Хованцев

Правление Союза биатлонистов России провело первое крупное назначение после выборов главы СБР, которым стал Владимир Драчев. Главным тренером сборной России и, одновременно, старшим тренером мужской команды назначен Анатолий Хованцев.

Наставником женской сборной назначен Валерий Польховский, сообщает ТАСС. В минувшей сезоне должность главного тренера национальной команды России оставалась свободной, несмотря на то, что россияне участвовали в Олимпийских играх в Пхенчхане. Мужская и женская сборные тренировались под руководством старших тренеров.