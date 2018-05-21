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21 мая 201819:33 Юлия Шустрая

Разгерметизация в полете: самолет после экспертизы в Волгограде вернут турецкой авиакомпании

Следственный комитет России проверяет обстоятельства аварийной посадки самолета Airbus 321 в Волгограде. У лайнера, выполнявшего рейс Анталья — Челябинск, произошла разгерметизация салона. Известно, что на борту находились более двух сотен пассажиров. 9 из них - грудные дети. 21 мая они прибыли в Челябинск другим рейсом.

Экстренная посадка самолета.

"Антоха, с днем рожденья. Это ужас", — поздравляют друг друга пассажиры.

"Я вас всех люблю", — заявляет под аплодисменты другой пассажир.

После этой посадки аплодисменты в самолете уж точно были искренними, даже несмотря на то, что прилетели пассажиры не совсем туда, куда направлялись. В ночь на 21 мая А321, вылетевший из Анталии, приземлился не в Челябинске, как планировалось, а в Волгограде.

"Как полет? Можно сказать, было падение. Мы ничего не поняли потому, что мы спали. Проснулись от того, что выпали маски на нас. Никто ничего не объяснил, потому, что Onur Air — авиакомпания турецкая, там не говорят по-русски вообще", — уже улыбается пассажирка рейса Анталия-Челябинск Евгения Захарова.

"Летели-летели. Говорят нам: пристегнуть ремни. Самолет трясло. Вылетели маски, мы сначала не сообразили, что делать. Мама надела не сестру мою младшую. Коленки тряслись, страшно было", — признается переживший несколько неприятных минут Максим Сурнин.

"Самолет резко, очень резко пошел вниз. Выпали эти маски, которые не работали вообще. В самолете была паника, стюардессы бегали, руки у них тряслись, выдавали детям баллончики, всем не хватало. В итоге мы сели, хотя никто ни на что уже не надеялся, самолет просто шел вниз", — вспоминает Евгения Шафоростова.

"Сейчас с пассажирами уже все в порядке. Все они благополучно, другим бортом добрались из Волгограда в родной Челябинск. На борту находились 215 пассажиров, 9 из них — грудные дети. Все – клиенты фирмы PEGAS Touristik – она организовывала рейс при помощи турецкой авиакомпании Onur Air, однако после экстренной посадки представители обеих фирм не давали о себе знать никакими действиями. О пассажирах в силу своих возможностей позаботились сотрудники волгоградского аэропорта, — подчеркнула руководитель пресс-службы международного аэропорта Волгограда Диана Бакулина. — Пассажиры были у нас размещены в терминале С и С2. Пассажиров с детьми мы, по возможности, разместили в гостинице. Обеспечили их горячим питанием. Всех пассажиров обеспечили водой".

Самолет, в котором произошла разгерметизация, сейчас стоит в аэропорту Волгограда и ждет экспертизы. После выяснения причин поломки его снова отправят в Турцию – компании Onur Air, которой он принадлежит.

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