Полузащитника "Зенита" Паредеса не взяли на чемпионат мира

Футбольная сборная Аргентины, один из "бумажных" фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018, объявила имена 23 игроков, которые будут защищать честь "альбиселесте" в России. Среди них нет Леандро Паредеса и Мауро Икарди.

Полузащитник питерского "Зенита" Паредес и нападающий итальянского "Интера" Икарди, были в расширенном составе аргентинцев, но оказались вне официальной заявки сборной. Икарди проиграл заочный спор Гонсало Игуаину, Пауло Дибале (оба – "Ювентус", Италия), Лионелю Месси ("Барселона", Испания) и Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия).

В линии полузащиты, куда не попал Паредес, сыграют: Максимилиано Меса ("Индепендьенте"), Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба – "Пари Сен-Жермен", Франция), Лукас Биглия ("Милан", Италия), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс").

Защитную линию Аргентины составили вратари Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт") и игроки обороны Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Габриэль Меркадо ("Севилья"), Кристиан Ансальди ("Торино", Италия).