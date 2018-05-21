Пешеходов валило с ног: Зауралье оказалось во власти урагана

Шквалистый ветер обрушился на уральские регионы и Восточную Сибирь. В Свердловской области, из-за сильнейших порывов ветра без света остались десятки тысяч человек.

Ураган бушевал почти над всей территорией Свердловской области. Порывы ветра со скоростью 27 метров в секунду с легкостью валили рекламные конструкции на землю и припаркованные автомобили.

Мощные вихри циклона буквально сбивали пешеходов с ног. В отдельных районах Екатеринбурга ливень сопровождался еще и градом. Десятки поваленных деревьев, перевернутые остановки, сломанные дорожные знаки.

Одни из самых серьезных последствий урагана — в городе Сухой Лог Свердловской области. Сильные порывы ветра здесь сорвали кровлю с двух школ и поликлиники. Тяжелые металлические конструкции рухнули за несколько секунд. Аварии на электросетях оставили без света почти тридцать тысяч человек.

Удар стихии, которая двинулась на восток, ощутили и жители Тюменской области. Регион накрыла пылевая буря. Весь уличный мусор и материалы со стройплощадок оказались в воздухе, а городской фонтан напоминал ниагарский водопад.

Но все это — вероятно — лишь затишье перед новой бурей. На ближайшие сутки в регионе прогнозируют очередное усиление ветра до 22 метров в секунду.