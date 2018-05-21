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Обмен санкциями 10 минут назад
Без виз, большая политика и борьба с грязными деньгами: Абрамович пропустил победу "Челси"
Очередную провокацию со стороны Лондона пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал примером русофобской мании Британии. Речь идет о докладе о "грязных деньгах" из России, который опубликовали на сайте британского парламента. Авторы документа призывают расширить список санкций против лиц, "связанных с Кремлем". По странному стечению обстоятельств появление доклада совпало с новостью о том, что у Романа Абрамовича неожиданно возникли проблемы с британской визой.
- Где Роман Абрамович? — этот вопрос задавали в минувшую субботу болельщики "Челси".
Футбольный клуб завоевал Кубок Англии, но его хозяина во время финального матча на трибунах не было.
Тут же возникли слухи о визовых проблемах российского миллиардера. Его личный Boeing последний раз вылетел из Англии 1 апреля. И больше сюда не возвращался.
Би-би-си, ссылаясь на источники в окружении Абрамовича, утверждает, что его британская виза закончилась в конце апреля, а новую он так и не получил. Якобы речи об отказе не идет, всего лишь неожиданная задержка с продлением.
Официальный представитель Абрамовича Джон Манн предпочитает ничего не комментировать. Также хранят молчание и в британском министерстве внутренних дел.
"Мы не комментируем частные случаи", — ответил по телефону официальный представитель МИД Великобритании.
Скорее всего, Абрамович пользовался так называемой "визой инвестора". Сегодня в Великобритании их выдают тем, кто в состоянии вложить в экономику страны два миллиона фунтов стерлингов. При соблюдении ряда условий, такая виза впоследствии дает право получить в Альбионе вид на жительство. В период с 2008 по 2015 годы этой схемой воспользовались более 700 российских бизнесменов. Впрочем, программа популярна и у выходцев из других стран.
Идиллия рухнула полтора месяца назад, когда на волне скандала из-за "дела Скрипалей". Британское правительство пообещало проверить все выданные богатым россиянам визы инвестора. Попал ли Абрамович в черные списки — неизвестно. Но факт того, что владельцу одного из самых престижных футбольных клубов Англии затягивают с оформлением въездных документов, говорит сам за себя.
В футбольном мире считают, что Абрамович фактически спас "Челси", купив его 15 лет назад. За эти годы он вложил в клуб свыше трех миллиардов фунтов стерлингов. Но в британском истеблишменте сейчас популярны разговоры о "грязных деньгах" из России и о том, как им противостоять.
"Благодаря закону о преступных финансах, Великобритания имеет возможность бороться с денежными средствами, полученными криминальным путем. Конечно, говоря о преступных финансах, мы подразумеваем усиленную работу правоохранительных органов, которые должны действовать на оперативной и независимой основе", — заявляла премьер Великобритании Тереза Мэй.
В Лондоне 21 мая 2018 года опубликован спешно подготовленный доклад парламентского комитета по иностранным делам. Он называется "Московское золото: российская коррупция в Великобритании".
"Использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для нашей национальной безопасности. Поэтому борьба с этим должна стать приоритетной внешнеполитической задачей Соединённого Королевства", — говорится в этом докладе.
Составители доклада предлагают уже привычное средство борьбы — санкции. Судя по тону, в зону риска автоматически попадают бизнесмены, лояльные российским властям.
Международная организация Transparency International называет Лондон мировой столицей отмывания денег, в котором участвуют местные юристы, банкиры и торговцы недвижимостью. Британская экономика зарабатывает миллиарды, обслуживая иностранный капитал. Отсюда и визы инвестора, и другие приманки для тех, кто при деньгах. Но теперь выясняется, что привезенное золото могут и отобрать. Плохие отношения с Москвой дают о себе знать и в других сферах. За последние два года количество российских учеников в британских частных школах сократилось на 40 процентов. Хотя с 2007 года динамика была совсем иной.
Учеба в Англии считалась такой же престижной и надеждой инвестицией, как вложения в лондонскую недвижимость. Но образ надежной гавани для капиталов растворяется как мираж. В бизнес влезает политика.
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