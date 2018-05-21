Свою избирательную кампанию депутат Одинцов начал с затрещины чужому ребенку

Неудачно началась предвыборная кампания для муниципального депутата Пушкинского района. Во время визита в одну из школ Андрей Одинцов решил преподать урок восьмикласснику, который, по его мнению, слишком громко вел себя на спортплощадке. Когда, подросток не внял совету вести себя потише, народный избранник отвесил ему пощечину.

"Он унизил меня прилюдно, причем перед всеми!"

Этот урок восьмиклассник Вова Денисов до сих пор не может забыть. Он только перенес простуду и с другими освобожденными от физкультуры ждал окончания занятий. Дети дурачились и шумели. Это не понравилось местному депутату, который проводил проверку, как на школьной спортплощадке уложили новое покрытие.

"Начал ругаться, сделал замечание. На что мы ему ответили: мы вам не мешаем — идите мимо", — рассказал Владимир Денисов, ученик 8-го класса школы села Ельдигино.

Эта фраза школьника вывела муниципального депутата Андрея Одинцова из себя. Он ударил подростка по лицу. Вызвали родителей. Дальнейшее разбирательство продолжили в кабинете директора. Козыряя своим депутатским удостоверением Одинцов отчитал всех.

"Говорил: займитесь воспитанием вашего ребенка. Видите, как он себя ведет. Я воспитывался в 90-х, я знаю, как воспитывать. — Он считал, что он абсолютно прав? — Да, он считал, что он абсолютно прав, никто его не переубедит и никто ничего не докажет".

Родители повезли Вову в травмпункт, зафиксировали ушиб. Ждали, что Одинцов извинится. Реакции не было. Тогда Денисовы написали жалобу в местный совет депутатов.

"В течение месяца ни ответа, ни привета. Скоро выборы, выборы, куда собирается Одинцов", — рассказал ОлегДенисов, отец Владимира.

Родители Вовы обратились в полицию. На депутата составили административный протокол. Его, к слову, Одинцов собирается оспаривать в суде.

"Я очень переживала, что его унизили. Я считаю, что в его лице и меня унизили. Я не понимаю, как так можно прийти и ударить чужого ребенка!" – возмущается Наталья Денисова, мать Владимира.

Сразу после публикации ролика в Интернете Одинцов перестал отвечать на телефонные звонки. В местном отделении партии тоже не появляется.

За свои 33 года народный избранник успел получить три высших образования, у него черный пояс по карате. Работал юрисконсультом в ОВД Наро-Фоминского района, затем в Мосводоканале. В 2009-м его впервые избрали депутатом городского поселения Лесной Московской области. Одинцов является сопредседателем общественной организации "Молодые депутаты России". Он всегда подчеркивает свое особое отношение к молодежи.

"Когда мы говорим о малых населенных пунктах, мы говорим о том, что нужно воспитывать молодое поколение на институте семьи".

Одинцов — индивидуальный предприниматель. Для муниципальных депутатов это обычная практика. О его бизнесе известно мало. Если верить выписке из реестра индивидуальных предпринимателей, депутат торгует нижним бельем и одеждой через Интернет. После резонансной истории с затрещиной, членство Одинцова в партии приостановили, заявив, что такое поведение недопустимо.

"Само проявление, назвать его неадекватным — это мягко сказано. Это поступок недостойный мужчины, то, что он сделал. Конечно, федеральное законодательство не предоставляет нам возможность отзыва депутата, потому что его этим полномочиями наделяет избиратель, но у нас есть возможность партийного реагирования. Начиная с выговора, как это было в старые добрые времена, общественного порицания, внутрипартийного порицания, заканчивая исключением из партии", — перечисляет Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Федерации РФ.

Судьбу Андрея Одинцова будут решать на ближайшем заседании местного отделения партии. Но, не смотря ни на что, он продолжает готовиться к очередным выборам в районе. Плакаты с его портретами висят у дорог с самым оживленным трафиком.