Умер продюсер Мадонны

В США на 66-м году жизни скончался джазовый гитарист и продюсер Реджинальд Лукас, который играл с Майлзом Дэвисом и был ответственен за успех дебютного альбома Мадонны "Lucky Star, Borderline и Burning Up" (1983). У артиста, которого близкие звали "Регги", были проблемы с сердцем, сообщает NME.

Успех пришел к Регги, когда ему было 18 лет. Молодого человека позвал к себе в ансамбль легендарный джазист Майлз Дэвис. В 1983 году Лукас спродюсировал первый альбом Мадонны, который принес певице мировую славу.

Лукас говорил, что все, кто занимаются музыкой или искусством, относятся к себе "немного слишком серьезно".

"Я помог сделать прекрасный альбом, который многим понравился, широко разошелся и дал старт чьей-то карьере. Таким и должен быть результат хорошей работы, к этому надо стремиться" – говорил музыкант о работе с Мадонной.

По словам дочери покойного артиста, у него были проблемы с сердцем.