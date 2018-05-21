Ученые: в гендерном неравенстве виноваты Дед Мороз и зубная фея

Австралийские аналитики пришли к выводу, что корни гендерного неравенства лежат в раннем детстве, когда родители начинают давать малышам карманные деньги, говоря, что это подарки от Деда Мороза или зубной феи. Мальчики в этом случае оказываются богаче девочек, сообщается на сайте маркетинговой фирмы Roy Morgan.

Исследователи опросили более 2,5 тысяч австралийцев в возрасте от 6 до 13. Оказалось, что у 77 процентов детей уже есть накопления. Откладывать деньги в этом возрасте начинают 79 процентов девочек и 75 процентов мальчиков.

В среднем, мальчики 6-13 лет владеют суммой в 279,9 доллара, а девочки — 268,68 доллара. Часть этой суммы составляют карманные деньги, другую — подарки от близких на Дни рождения, Рождество и прочие праздники.

В ходе исследования выяснилось, что мальчикам дают деньги, в основном, бабушки и дедушки, а девочек спонсируют по большей части мама с паой, давая им деньги на школьные товары и канцелярские принадлежности. В среднем, в неделю девочки оказываются богаче мальчиков на 50 центов.

В итоге, средняя разница в доходах школьников разных полов составляет 11,22 доллара, девочки тут лидируют.