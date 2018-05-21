Стрельба в Марселе: неизвестные в масках обстреляли группу молодых людей

На юге Франции нападение с применением огнестрельного оружия. Неизвестные в масках напали на группу молодых людей в Марселе. Один юноша у местного дома культуры ранен. С легким ранением он доставлен в больницу.

Инцидент произошел в спальном районе Бюссерин на северной окраине Марселя, отмечает ТАСС. Злоумышленники передвигались на трех машинах. Из автоматов Калашникова они открыли огонь по людям в одном из спальных районов портового города.

Скрывшиеся вооруженные люди на выезде из спального района устроили перестрелку с полицией. Расследование происшествия поручено уголовной полиции. Пока не подозрений на террористический характер преступления.