Форвард "Шахтера" Феррейра может оказаться в "Спартаке"

Нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра в межсезонье может перейти в московский "Спартак". Действующий контракт 27-летнего аргентинца с украинским клубом истекает нынешним летом. "Красно-белые" собираются приобрести футболиста "горняков" бесплатно.

По информации ТАСС, спартаковское руководство готово выплатить форварду "Шахтера" бонус в размере 5 миллионов евро за его переход в столичный клуб.

В нынешнем сезоне Факундо Феррейра провел за украинскую команду 30 матчей, отличившись в них 21 раз и отдав четыре голевые передачи. Напомним, что "Шахтер" стал победителем в чемпионате и Кубке страны.