Павлюченкова разгромила немку Татьяну Марию на теннисном турнире в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом раунде теннисного турнира в Страсбурге встречалась с соперницей из Германии Татьяной Марией. Россиянка разгромила свою оппонентку всухую, не отдав ни одного гейма. Итоговый счет – 6:0, 6:0 в пользу Павлюченковой.

На корте теннисистки провели 50 минут. В следующем круге спортсменка из России сыграет со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой.