Президенту Италии предложен кандидат на пост премьера

Новым итальянским премьером может стать 54-летний адвокат Джузеппе Конте. Его кандидатуру предложил лидер партии " Движение 5 звезд" на встрече с президентом страны. Кандидатуру Конте обсудят 22 мая на консультации с председателями обеих палат парламента. Имя нового премьера обещали назвать после полудня.

Кандидатуру адвоката Джузеппе Конте на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой предложил на встрече в президентском Квиринальском дворце лидер партии "Движение 5 звезд" Луиджи Ди Майо, сообщает телеканал "Россия 24". "Движение 5 звезд" и "Лига Севера" должны войти в предполагаемое коалиционное правительство. Однако лидер "Лиги" Маттео Сальвини свое кандидата на встрече с президентом Италии не представил. Но при этом он дал понять, что все необходимые договоренности с партнерами уже достигнуты.