Потоки лавы на Гавайях достигли Тихого океана

На Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа растеклись на 24 километра и достигли Тихого океана.

Как передает телеканал "Россия 24", после встречи раскаленных потоков с морской водой образовалось токсичное облако — жителей и туристов просят держаться подальше от вулкана и прилегающих районов.

Лава уже уничтожила около 40 строений, из опасной зоны эвакуировано более 2000 человек.

Запрещены полеты самолетов над опасной зоной — из-за выбросов пепла и густого смога.

1247-метровый вулкан Килауэа, который считается одним из самых активных действующих вулканов в мире, проявляет повышенную активность с начала мая.