"Нью-Джерси" подписал контракт с хоккеистом Яковлевым на один год

Защитник сборной России и санкт-петербургского СКА Егор Яковлев в следующем сезоне будет выступать за клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз". Контракт с олимпийским чемпионом Пхенчхана заключен на один год. Об этом объявил генеральный директор "дьяволов" Рэй Шеро.

Последние три сезона воспитанник магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев выступал за питерский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина-2017. Кроме того, он является чемпионом мира 2014 года и победителем Олимпийских игр-2018.