США решили наказать Венесуэлу санкциями

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы.

Как передает "Интерфакс", по словам представителя Белого дома, данный шаг рассчитан на то, чтобы ограничить властям Венесуэлы возможность давать неверную цену за государственное имущество и распродавать его в обмен за процент от сделки.

В американской администрации также считают, что указ Трампа ограничит возможности венесуэльского правительства продавать активы страны задешево "за счет народа Венесуэлы".

Ранее сообщилась, что в ходе досрочных президентских выборов президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%).

Выборы состоялись на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

Правительства стран "Группы Лимы", объединяющей ряд государств Северной, Южной Америки и Карибского бассейна, отказались признавать итоги выборов в Венесуэле и объявили о снижении дипломатического присутствия в стране. А вице-президент США Майкл Пенс назвал эти выборы "обманом".