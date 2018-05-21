Премьер Великобритании против референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что проведение нового референдума о независимости Шотландии было бы несвоевременным.

Как передает "Интерфакс", она заявила о том, что плебисцит сейчас принес бы только ненужный никому раздор в Соединенное Королевство.

Накануне первый министр Шотландии Никола Стерджен проинформировала общественность о том, что определится со сроками проведения нового референдума о независимости региона после того, как Лондон точнее определится со своими действиями в рамках выхода Великобритании из Евросоюза.

Предыдущий опрос населения о том, хочет ли оно остаться в одном государстве с англичанами, валлийцами и северными ирландцами прошел в Шотландии в сентябре 2014 года в Шотландии. Тогда сторонники независимости проиграли. В конце марта 2017 года местный парламент проголосовал за проведение второго референдума по тому же вопросу.