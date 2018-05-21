Чемпионат мира по хоккею начнется в следующем году 10 мая

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что в следующем году чемпионат мира стартует 10 мая. Это самое позднее начало мирового первенства за последние годы. Глава IIHF опасается, что многие хоккеисты воспользуются поздним стартом турнира, чтобы отказаться от участия в нем.

"В следующем году мы начнем мировое первенство в Словакии 10 мая. Это самый поздний старт, который мы делали в последние годы. Это вопрос баланса, он должен быть всегда и во всех сферах жизни", — приводит слова Фазеля ТАСС.

В связи с этим он выразил беспокойство по поводу составов команд на турнире. "Большинство внутренних чемпионатов за океаном и в Европе заканчиваются в начале апреля. И не совсем правильно заставлять игроков, которые и так провели тяжелые сезоны, ждать еще полтора месяца до чемпионата мира. Это будет слишком хорошей для них причиной отказаться от участия", — добавил президент Международной федерации хоккея.