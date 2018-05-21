В ЛНР украинские диверсанты взорвали мост

Диверсанты взорвали Штеровский автомобильный мост на участке трассы М-21 "Красный Луч – Луганск", движение транспорта приостановлено, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики.

В ночь на понедельник на 50-м километре автодороги "Красный Луч – Луганск" были подорваны железобетонные опоры моста. В результате теракта нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. По данным луганских правоохранительных органов, диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, сообщает ТАСС.