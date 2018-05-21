Тема:
Конфликт в Сирии 25 минут назад
В Сирии российская ПВО защитила базу "Хмеймим" от атаки беспилотника
Средства противовоздушной обороны на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожили беспилотный летательный аппарат (БЛА).
Как сообщает Минобороны, неизвестный БЛА приблизился к аэродрому, когда стемнело. Уничтожение прошло штатно, обошлось без ущерба и пострадавших. Сейчас база функционирует в обычном режиме.
Это уже второй за последнее время инцидент с уничтожением БЛА вблизи авиабазы Хмеймим — вечером 24 апреля были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков.
А в ночь с 5 на 6 января российскую базу атаковала эскадра из 13 беспилотников. Ни одному из них не удалось нанести ущерб. Семь были сбиты зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С", три взорвались при падении, еще три перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы и принудительно посажены целыми и невредимыми.
Ранее по теме
-
Армия Сирии взяла под контроль окрестности Дамаска5 часов назад
-
Очередная победа сирийской армии. Лагерь беженцев Ярмук очищен от террористов7 часов назад
-
В Хомсе найдены склады с натовским оружием14 часов назад
-
Саперы обезопасили Восточнную Гуту и Каламун1 сутки назад
-
До освобождения юга Дамаска осталось недолго1 сутки назад
-
Мирные сирийцы продолжают возвращаться в свои дома2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Под Дамаском ликвидировали оплот ИГИЛ
- В Крыму задержали экстремистов
- Болгария заговорила о прямых поставках газа из России
- Дума рассмотрит кандидатуру Кудрина
- Помпео назвал условия для новой сделки с Ираном
Самое читаемое
-
Самолет со 156 пассажирами не смог вылететь из Петербурга в Москву
- Хиллари Клинтон о России: если вы не можете победить их — присоединитесь к ним
- Водитель переехал мужчину после спора на тротуаре
- Пума загнала в ловушку и растерзала велосипедиста
- Врачи борются за жизнь известного российского актера
Авто.Вести.Ru
-
Дневник Lada Xray: выбираем новые шины!
- Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00
-
В Крыму обезврежены экстремисты
- Без виз. Абрамович пропустил победу "Челси"
- Цены на бензин пошли вверх
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Настоящее и будущее блокчейна: цифры, факты и прогнозы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Собака напала на ребенка: полиция проводит проверку
- Пешеходы чудом не попали под колеса неуправляемого внедорожника
- Бесплатная диагностика меланомы: где пройти обследование
- Сезон тихой охоты: как не ошибиться с выбором
- Город глазами гостей: как готовят волонтеров к чемпионату мира
- Машкова представили студентам театральной школы Олега Табакова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле
- Напечатанные из "умного" гидрогеля человечки прогулялись под водой
- Социальная изоляция меняет химический состав мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"