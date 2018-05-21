В Сирии российская ПВО защитила базу "Хмеймим" от атаки беспилотника

Средства противовоздушной обороны на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожили беспилотный летательный аппарат (БЛА).

Как сообщает Минобороны, неизвестный БЛА приблизился к аэродрому, когда стемнело. Уничтожение прошло штатно, обошлось без ущерба и пострадавших. Сейчас база функционирует в обычном режиме.

Это уже второй за последнее время инцидент с уничтожением БЛА вблизи авиабазы Хмеймим — вечером 24 апреля были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков.

А в ночь с 5 на 6 января российскую базу атаковала эскадра из 13 беспилотников. Ни одному из них не удалось нанести ущерб. Семь были сбиты зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С", три взорвались при падении, еще три перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы и принудительно посажены целыми и невредимыми.