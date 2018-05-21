Ибрагимовича удалили с поля после просмотра видео

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в матче МЛС против "Монреаль Импэкт" был удален с поля после просмотра видео. Как оказалось, шведский футболист ударил полузащитника команды соперника Майкла Петрассо рукой по голове, после чего тот повалился на газон.

Перед этим эпизодом Петрассо наступил на ногу Ибрагимовичу. Швед не смог сдержаться и тут же отомстил обидчику. Судья встречи после просмотра эпизода показал звездному форварду "Гэлакси" красную карточку, а игроку "Монреаля" – желтую.