Оппозиция Венесуэлы хочет провести новые, "настоящие" выборы

Венесуэльская оппозиция призвала международное сообщество усилить давление на власти страны, чтобы провести новые президентские выборы.

По последним данным, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал более шести миллионов голосов избирателей​​​.

Организация "Широкий фронт – Свободная Венесуэла" призвала продолжать борьбу против "диктатуры голода" и добиться унификации всех социальных протестов.

Оппозиционеры видят выход из кризиса в "возвращении народу его суверенитета путем настоящих свободных выборов". Они заявили, что связались с представителями международного сообщества и попросили усилить давление на власти Венесуэлы, сообщает РИА Новости.

Правительства стран "Группы Лимы", объединяющей ряд государств Северной, Южной Америки и Карибского бассейна, отказались признавать итоги выборов в Венесуэле и объявили о снижении дипломатического присутствия в стране.

Вашингтон уже заявил, что президентские выборы в Венесуэле были "фиктивными и нелегитимными".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы. В американской администрации считают, что этот указ ограничит возможности венесуэльского правительства продавать активы страны задешево "за счет народа Венесуэлы".