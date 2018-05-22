Как выглядит "Хаски"? Готов проект облика новой российской подлодки

Российские конструкторы завершили концептуальное проектирование подводной лодки пятого поколения "Хаски". Сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик.

"Было предложено несколько вариантов, теперь из них предстоит выбрать оптимальный", — сказал заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в интервью газете "Известия". Отвечать на другие вопросы он не стал, сославшись на военную тайну.

Об этих субмаринах мало информации. Известно только, что она будет носителем перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", впервые упомянутого в СМИ в феврале 2011 года.

Строительство "Хаски" будет заложено в госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы.