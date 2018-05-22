Несколько биатлонисток из России готовы перейти в сборную Белоруссии

Несколько российских спортсменок начали тренироваться вместе с женской сборной Белоруссии по биатлону. В настоящий момент они ведут переговоры по поводу смены спортивного гражданства. Имена биатлонисток пока не называются.

Россиянки ждут списка, в который войдут спортсмены, привлеченные к централизованной подготовке кандидатов в сборную России, сообщает "Советский спорт". В зависимости от этого будут приняты соответствующие решения.

Ранее старшим тренером женской сборной России по биатлону стал Валерий Польховский.