Борису Джонсону понравились антироссийские санкции

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает введение Америкой дополнительных санкций в отношении России действенной мерой и рассматривает возможность аналогичного шага со стороны Лондона.

По его словам, влияние американских санкций, "особенно в отношении некоторых людей", было очень заметным. Он добавил, что у Великобритании на этот счет есть свой подход.

Джонсон отметил, что еще думает, как "справиться с людьми, близкими президенту России, которые могут иметь незаконно добытые богатства".

По его словам, Лондон не будет в одиночку принимать решение об ужесточении санкционного режима. Это возможно лишь тогда, когда Британия покинет Евросоюз, и тогда она возьмет более жесткий курс в отношении Москвы.

6 апреля США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и фирм.

В понедельник в Великобритании опубликовали доклад под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", сообщает ТАСС.